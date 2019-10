Cidades Rua do Lazer, no Centro de Goiânia, deve ser inaugurada dia 19 Revitalização deveria ter sido entregue no fim de julho. Mais de 70 dias depois, requalificação fará parte das comemorações dos 86 anos de Goiânia

A Rua 8, conhecida como Rua do Lazer, no Centro de Goiânia, deverá ter sua requalificação entregue no próximo dia 19. A inauguração fará parte do circuito de comemoração do aniversário de Goiânia ao longo do mês de outubro. A partir das 9h do dia 18, o local contará com programação diversa como, por exemplo, apresentações artísticas. A intervenção em prol da ...