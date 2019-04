Vida Urbana Rua do Lazer, em Goiânia, deve ser concluída em 90 dias Revitalização começou ontem com a retirada de quiosque. Intervenção inclui troca de calçamento e melhorias na iluminação. Lojistas demonstram otimismo com a obra

Quase 44 anos após a inauguração, a Rua 8, conhecida como Rua do Lazer, no Centro de Goiânia, começa a passar por revitalização. Ontem, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), iniciou os trabalhos com a demolição do quiosque de uma pastelaria que ficou no local por 41 anos (leia mais abaixo). Bancos e parte da iluminação p...