Rua da Divisa, no Setor Jaó, segue interditada

A Rua da Divisa, no Setor Jaó, continua interditada na manhã deste domingo (14), segundo a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), e não há previsão de quando a via deve ser liberada para a passagem de veículos. A rua foi fechada na manhã de sexta-feira (12) após chuva intensa durante a madrugada que fez o Córrego Jaó transbordar. A via ficou inundada. Mesmo com a interdição, há casos de mo...