Cidades Rua da Divisa, no Setor Jaó, alaga novamente por conta da chuva em Goiânia A via passou recentemente por reparos

A Rua da Divisa, no Setor Jaó, em Goiânia, novamente ficou alagada por conta da chuva da tarde desta segunda-feira (5). Uma moradora relatou à CBN Goiânia que chegava em casa no final da tarde e enfrentou congestionamento por conta da quantidade de água na via, que já passou por reparos recentemente também por conta de alagamento. Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Goi...