Cidades Rua 44, em Goiânia, será parcialmente interditada nesta sexta-feira Trânsito da região vai ser diferenciado entre quarta-feira e domingo para não prejudicar feirantes durante as obras de reforma da Praça do Trabalhador.

A partir da madrugada desta sexta-feira (21), a Rua 44, na região central de Goiânia, será parcialmente fechada no sentido entre a Rodoviária e a Independência. Esta alteração faz parte de uma reestruturação temporária do trânsito para dar lugar às feiras Hippie e da Madrugada durante a obra da Praça do Trabalhador, que começou nesta semana. As mudanças devem durar os ...