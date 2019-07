Cidades Roubos a banco diminuem 70% em Goiás Dados foram apresentados na manhã desta segunda-feira (1º), pela Secretaria de Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) apresentou, na manhã desta segunda-feira (1º), o balanço dos dados da violência nos primeiros seis meses da atual gestão. De acordo com as estatísticas oficiais o número de assassinatos reduziu 13%. Também apresentaram diminuição latrocínio - que é o roubo seguido de morte - (35,59%), roubo de veículos (59%), r...