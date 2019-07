Cidades Roubo de 720 kg de ouro em aeroporto entra no rol de crimes milionários; veja lista Os métodos variam na história recente do País e mostram bandos cavando túneis, como no famoso ataque ao Banco Central de Fortaleza, ou explodindo paredes e cofres, como os que miram transportadoras de valores

O roubo de cerca de 720 quilos de ouro dentro do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, entrou no rol de crimes que o Brasil passou a ver com uma certa frequência: os assaltos milionários. São ações de quadrilhas armadas que, com grande planejamento, conseguem executar roubos antes inimagináveis. Os métodos variam na história recente do País e mostram bandos cavando túneis, c...