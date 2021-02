Cidades Rotina muda na Região da 44 em Goiânia em cumprimento a decreto Fluxo intenso pela manhã contrastou com ruas desertas à tarde por causa de decreto. Comerciantes confiam na manutenção das vendas, mesmo com restrição de funcionamento que visa a tentar reduzir a contaminação pela Covid-19

As lojas da Região da 44, em Goiânia, iniciaram ontem (25) um novo horário de funcionamento. Com decreto editado pela Prefeitura de Goiânia, o comércio passou a funcionar das 7 às 15 horas, fechando duas horas mais cedo com relação às regras anteriores. Ao longo do dia, os movimentos se contrastaram. Enquanto pela manhã o fluxo foi intenso, no fim da tarde as ruas ficaram...