Cidades Rotam prende três suspeitos de filmar perseguição e tiroteio em Goiânia Outros dois homens que teriam participado do crime morreram em confronto com policiais militares na noite de quarta -feira (19)

Três pessoas suspeitas de participar de perseguição e tiroteio no Setor Morada do Sol, em Goiânia, no último fim de semana, foram presas nesta quinta-feira (20) por equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). O caso assustou os moradores da região e ainda viralizou na internet depois que as imagens foram divulgadas nas redes sociais. Outros dois homens qu...