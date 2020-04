O governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou nesta quinta-feira (16) a lei que estadualiza quatro hospitais municipais. As unidades de saúde são o Hospital Municipal de Formosa; Hospital das Clínicas Drº Serafim de Carvalho, de Jataí; Hospital Municipal de Luziânia; e Hospital Municipal Geraldo Landó, de São Luís de Montes Belos. As unidades vão atender pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19).

A estadualização foi aprovada em sessão remota pela Assembleia Legislativa no último dia 8 de abril. A gestão das unidades deverá ocorrer no prazo de 3 anos, 360 dias, contados a partir da publicação da lei, que deve ocorrer ainda nesta quarta no Diário Oficial.

Na tarde desta quarta-feira (15), a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) atualizou os dados do novo coronavírus e confirmou o número apresentado pelo Ministério da Saúde de 304 casos confirmados, com 15 mortes pela infecção. Do total de infectados, 165 são homens e 139 são mulheres. No Estado ainda existem 4.106 casos suspeitos em investigação. Só em Goiânia, o número de casos chegou nesta quarta-feira a 177 registros. Desse total, 97 são homens e 80 são mulheres.