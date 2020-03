O governador Ronaldo Caiado usou suas redes sociais para comentar reportagem do POPULAR que mostra o cancelamento da compra de 300 mil testes rápidos do coronavírus pelo governo estadual e afirmou que recebeu orientação para só adquirir o produto após o fornecimento de kits pela empresa para avaliação do porcentual de confiabilidade. O valor do contrato era de R$ 38,7 milhões.

“Uma compra nesse valor não pode levar a esse grau de insegurança. Além disso, a empresa apresentada para o fornecimento não apresentou condições mínimas exigidas pela Controladoria Geral do Estado”, disse o governador no Twitter e no Instagram.

Na sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) havia anunciado a compra dos 300 mil kits por meio de dispensa de licitação e que a expectativa era de que o material chegasse até terça-feira para ser distribuído em Goiânia e no interior. Em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de sábado, a secretaria suspendeu o contrato.

Em nota a SES-GO informou que decidiu por adquirir os testes apenas após o Laboratório Estadual de Saúde Pública de Goiás (Lacen-GO) verificar o percentual de confiabilidade dos produtos disponíveis no mercado. “A proposta é que as empresas forneçam 50 kits para serem testados com o objetivo de identificar o percentual dos resultados confiáveis, já que alguns testes, segundo o Ministério da Saúde, apontam até 30% de erro”, afirmou a secretaria.

Procurado pela reportagem, o representante da Mawed afirmou que não se pronunciaria a respeito.