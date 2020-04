O governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou nesta quinta-feira (16) a lei que estadualiza quatro hospitais municipais. As unidades de saúde são o Hospital Municipal de Formosa; Hospital das Clínicas Drº Serafim de Carvalho, de Jataí; Hospital Municipal de Luziânia; e Hospital Municipal Geraldo Landó, de São Luís de Montes Belos. As unidades irão atender pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19).

A estadualização foi aprovada em sessão remota pela Assemblei Legislativa no último dia 8 de abril. A gestão das unidades deverá ocorrer no prazo de 3 anos, 360 dias, contados a partir da publicação da lei, que deve ocorrer ainda nesta quarta no Diário Oficial.