Cidades Romeiros não se intimidam com frio e lotam missa campal em Trindade Fiéis tiveram de se agasalhar para acompanhar tradicional celebração de festa religiosa

Milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram na Missa Solene da Festa do Divino Pai Eterno, na praça Dom Antônio, em Trindade, na manhã deste domingo (7). A temperatura, que chegou a 7ºC na madrugada, não afastou os devotos, que compareceram em massa para participar do penúltimo dia do tradicional evento religioso. A baixa temperatura foi um fator que mudou o cenário d...