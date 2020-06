Cidades Romaria do Muquém será virtual em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus O anúncio foi feito pelo padre Aldemir Franzin, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Abadia, no município de Niquelândia

A exemplo de outras festas religiosas de Goiás, a Romaria do Muquém, realizada há quase 272 anos no Santuário de Nossa Senhora da Abadia, em Niquelândia, também deixará de ser presencial em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus. Reitor do local, padre Aldemir Franzin teme que a presença de 500 mil romeiros na região entre 5 e 15 de agosto coloque em risco a...