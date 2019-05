Cidades Romaria de Trindade terá shows com o padre Fábio de Melo e Sérgio Reis Estimativa é que três milhões de romeiros visitem a festa durante os 10 dias

“Sede santos como Vosso Pai é Santo” é o tema da Romaria de Trindade deste ano e foi apresentado nesta terça-feira (28) no Cineteatro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), do município localizado na região metropolitana da Capital. O evento será realizado de 28 de junho a 7 de julho e a organização estima que três milhões de devotos devam comparecer a festa. Neste a...