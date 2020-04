A tradicional Romaria de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), foi adiada por conta do novo coronavírus (Covid-19). O governador Ronaldo Caiado (DEM) se reuniu nesta segunda-feira (27), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, com os padres Robson de Oliveira e Wellington Silva para tratar sobre o assunto. Ele prometeu que uma equipe técnica vai pensar em alternativas para a realização da festa.

Três fatores justificaram o adiamento da festa religiosa: a grande aglomeração de pessoas, já que cerca de 3,2 milhões de pessoas costumam passar pela cidade; o período de inverno em que a festa acontece, entre os meses de junho e julho; e a grande quantidade de idosos que costumam participar da romaria. Todos os três fatores são contra indicados pelas autoridades de Saúdes, que tentam conter o avanço da pandemia.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, revelou sobre a possibilidade da festa não ocorrer em uma entrevista transmitida pelas suas redes sociais e nos veículos da Agência Brasil Central. Não é possível, neste momento, nós imaginarmos um evento dessa proporção. Sabemos o quanto é forte no coração e na formação das pessoas o significado da Romaria de Trindade. Mas é importante que a pessoas entendam a gravidade do momento. Nós não podemos ter um fluxo de milhões de pessoas, não só de Goiás, mas de todo Brasil”, declarou o governador durante a entrevista.

Em um vídeo divulgado pela Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), Caiado diz que será feito um estudo para se ter dados criteriosos e chegar em uma conclusão sobre o destino da festa. No vídeo, Caiado está ao lado do padre Robson, ambos de máscara, e não é dado um veredicto final sobre a realização da Romaria. No entanto, a assessoria da Afipe confirma que ela será adiada.

“Que a gente possa amadurecer esses passos que nós temos que dar a partir dessa situação tão inusitada, tão singular, que é essa pandemia no Brasil e no mundo”, diz o padre Robson no vídeo. Na entrevista mais cedo, Caiado ainda disse que as romarias do Muquém e de Guarinos também poderão ser revistas.