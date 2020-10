Cidades Roger Abdelmassih é agredido por detento em hospital do sistema penitenciário Agressor teria uma parente que foi vítima de violência sexual e isso motivou o ataque

O ex-médico Roger Abdelmassih, 77, condenado por uma série de crimes sexuais contra pacientes, foi agredido por outro detento no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, localizado no Carandiru, zona norte de São Paulo. Ele cumpre pena em regime fechado desde agosto. A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pelo UOL. A agressão aconteceu na quarta-f...