Cidades Rogério Cruz faz mistério sobre viagem a São Paulo Prefeito diz que esteve na capital paulista para tratar de um grande evento a ser realizado em Goiânia, versão diferente da que foi dada pela assessoria na semana passada

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) não quis detalhar o motivo da viagem que fez para São Paulo no dia 12 de julho alegando que se trata de um “grande evento” que a prefeitura está organizando para a capital. Em entrevista ao POPULAR na manhã desta segunda-feira (19), durante lançamento do projeto Férias no Parque, o prefeito disse apenas que a sociedade vai “ficar s...