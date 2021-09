Cidades Rogério Cruz denuncia perfil falso que utiliza sua foto nas redes sociais A assessoria de comunicação do prefeito de Goiânia pediu aos internautas que denunciem a conta falsa

O Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, denunciou um perfil falso no Instagram que utiliza uma foto sua e parte do seu nome. Até o momento não há publicações na conta nem o relato de crimes financeiros, mas a assessoria de imprensa do gestor municipal relatou que a equipe jurídica tem discutido as medidas legais para remover o perfil. A reportagem apurou que a rede...