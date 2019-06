Cidades Rodrigo Maia diz que deputados devem manter derrubada do decreto das armas de Bolsonaro Votação está prevista para esta semana. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Casa deve seguir entendimento do Senado

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a Câmara deverá votar nesta semana o projeto de decreto legislativo que derruba os decretos de posse e porte de armas editados pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Maia, os deputados devem seguir a mesma decisão do Senado e aprovar a derrubada. O presidente da Câmara afirma que, com a ...