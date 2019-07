Cidades Rodovias federais em Goiás terão radares em 54 trechos Aparelhos devem ser distribuídos em sete rodovias federais. Ação é resultado de acordo judicial. Locais foram escolhidos, diz o Dnit, após estudo que considerou segurança viária

Pelo menos 54 trechos de sete rodovias federais que passam em Goiás deverão receber radares eletrônicos, visando o controle de velocidade em faixas de tráfego com criticidade média, alta e muito alta. No Estado, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os equipamentos deverão ser instalados nas BRs 020, 060, 070, 158, 364, 4...