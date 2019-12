Cidades Rodovias devem ter aumento de veículos em 60%, estima PRF Policiais rodoviários federais e estaduais aumentam efetivo em cerca de 30% para garantir segurança na volta após réveillon devido fluxo intenso

A virada de ano é sempre marcada pelo aumento do fluxo de veículos nas estradas, já que muitos goianos retornam hoje para casa após o réveillon. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás, a previsão é que aumente em cerca de 60% a movimentação nas rodovias federais do Estado no primeiro dia do ano em comparação a um dia comum.Já no último dia do ...