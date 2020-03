As rodoviárias em Goiás devem parar para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). É o que informou o governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM). Esta e outras medidas foram tomadas nesta tarde de segunda-feira (16) durante uma reunião com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB) no Paço Municipal da capital.

O governador ainda relatou que o aeroporto de Goiânia também pode ser fechado, mas a decisão ainda está sendo avaliada. Já em relação ao comércio, na próxima quinta-feira (19), a região da Rua 44, shoppings centers também fecharam as portas.

A mudança, segundo Ronaldo Caiado, é no intuito de prevenir que mais pessoas corram o risco de contrair o vírus. “Essa doença não é como uma gripe comum. Não há espaço para diálogo com os comerciantes, empresários, porque não tenho como dialogar com o vírus”, afirmou. “Não podemos dar um jeitinho. As pessoas precisam ficar mais em casa, parar, mudar a rotina para que o número de casos seja o menor possível”, acrescentou o governador.

Confirmações

O governador ressaltou ainda a importância das medidas adotadas para que Goiás não chegue ao ponto de Brasília, no qual já há casos comunitários.

“Todas pessoas infectadas sabemos que vieram do exterior. Precisamos agir agora”, ressalta.

Nesta segunda-feira mais três casos foram confirmados de coronavírus em Goiás. O governador confirmou que dois deles são em Goiânia e um em Anápolis. Ao todo são 7 casos no Estado.