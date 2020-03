Cidades Rodoviária e aeroporto de Goiânia adotam medidas de prevenção contra Covid-19 Administração do complexo, que também inclui Araguaia Shopping, informou que reforçou a limpeza das instalações e distribuiu álcool gel pelo empreendimento para o uso do público

Medidas de prevenção contra a infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) foram adotadas pelo Terminal Rodoviário de Goiânia e pelo Aeroporto Santa Genoveva, também na capital. De acordo com a administração do complexo Araguaia Shopping, que está anexo à rodoviária, a limpeza do local passou a ser realizada com mais frequência, principalmente nos sanitários. Além disso,...