Plano prevê rodízio com interrupção de água a cada dois dias na Grande Goiânia

O abastecimento de água nos 442 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia atendidos pelo Sistema Meia Ponte poderá ter interrupções de dois em dois dias. A medida que está a um nível de ser acionada consta no Plano de Racionamento apresentado pela Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) para este ano.

A ação de rodízio será colocada em prática caso a vazão do manancial caia dos atuais 2.400 litros por segundo (l/s) para 2.000 l/s. A previsão é de que o rodízio seja feito apenas nos bairros atendidos pelo Meia Ponte. Desta forma, parte considerável da capital não deve sofrer com desabastecimento, já que 66% da cidade é abastecida com água do Ribeirão João Leite.

CMTC flagra mais de 2 ônibus em más condições por dia na Grande Goiânia

Em todo o ano de 2020, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) flagrou 957 vezes ônibus do transporte público metropolitano em más condições, a ponto de colocar a segurança do passageiro em risco, o que dá cerca de 2,6 autuações por dia. Os números constam nas atas das reuniões da Comissão Julgadora de Infrações (Comji) da companhia, que é o órgão regulador do sistema, divulgados no Diário Oficial do Município (DOM) de Goiânia. Ao todo, no ano passado os fiscais verificaram 2.188 infrações, e 43,74% foram listadas no grupo C-07, C-08 ou C-09.

De acordo com o Regulamento Operacional da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (ROT), esse itens do grupo de infrações versam sobre o trânsito de veículos sem itens ou com más condições, ou sem equipamentos obrigatórios ou em mau funcionamento ou ainda sem condições mecânicas ou estruturais. A maior parte do restante das autuações é com relação ao descumprimento de viagens planejadas pelo órgão gestor. Essas infrações ainda podem ser questionadas pelas empresas concessionárias e são julgadas em segunda instância por uma comissão da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC).

Goiânia desenvolve passaporte de vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Goiânia desenvolve, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sectec), um certificado digital para comprovação da vacinação contra a Covid-19. Entretanto, o Paço ainda não definiu como o documento será utilizado nem a partir de que data estará pronto.

Na prática, o desenvolvimento do cartão não significa que Goiânia passará a exigir um passaporte da vacinação para a entrada em determinados locais, com tem sido feito em outros locais do País há algum tempo, ainda que ele facilite a adoção da medida. Na capital, a discussão ainda está restrita à Câmara Municipal.