Cidades Robinho tem nova casa no Zoológico de Goiânia Animal vai morar em um recinto com 680 m2, com dois pontos de fuga, onde poderá se esconder. Ambiente será climatizado e a piscina é de 10 mil litros

Em meio à briga judicial sobre o destino do urso pardo Robinho, que mora atualmente no Zoológico de Goiânia, a direção do parque decidiu transferí-lo de recinto. A nova casa do animal é a antiga morada de chimpanzés, na parte mais alta do parque. Ali, segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Urias Garcia de Oliveira Júnior o local t...