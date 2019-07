Cidades Risco hídrico é baixo em Goiás, diz Saneago Presidente de concessionária avalia que cenário atual mais positivo que o do ano passado. Ainda assim, afirma que pode adotar medidas emergenciais caso situação piore

Apesar do período de estiagem estar se agravando (leia mais na página 14) e de os últimos meses terem sido de chuvas abaixo do esperado, a Saneago informa que não se prepara para que falte água em nenhuma região do Estado. O presidente da companhia, Ricardo Soavinski, no entanto, afirma que, se necessário, haverá o emprego de medidas emergenciais, entre elas, o uso de ...