Cidades Risco de rompimento Oito famílias são retiradas de suas casas na zona rural de Caldazinha após rachaduras e erosões serem detectadas em obra na fazenda do cantor sertanejo Gusttavo Lima

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão monitorando uma barragem com risco de rompimento na rodovia GO 020, entre Bela Vista e Caldazinha, Região Metropolitana de Goiânia (RMG). A construção foi feita para formar um lago na Fazenda Vargem Grande, utilizada para passeio de barco, jet ski e pesca. Ela é de propriedade do cantor sertanejo Gusttavo Lima e não é regular...