A evolução de casos graves da Covid-19 para óbitos, apesar de não ser uma totalidade, é comum. Os motivos são variados e a na maioria das vezes ocorrem em conjunto: existência de fatores de risco, tempo de internação prolongado, danos causados pelo coronavírus (Sars-CoV-2) e infecções associadas.

Nesta quinta-feira (14), o médico pneumologista Marcelo Rabahi, que acompanhou o tratamento de Maguito Vilela desde o início, disse que o que aconteceu com o prefeito licenciado de Goiânia é comum em pacientes com Covid-19 e alerta: “Infelizmente vai continuar acontecendo, se continuarem achando que a pandemia não existe. Estamos numa guerra e as pessoas precisam entender isso”. Maguito faleceu nesta quarta-feira (13) depois de passar mais de 80 dias internado em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus.

De acordo com o boletim epidemiológico semanal da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), desde o início da pandemia no Estado foram hospitalizados 19.584 (6,3%) casos confirmados de Covid-19. Destes, 7.655 (39,1%) necessitaram de internação em UTI. Dos casos que ingressaram em UTI, 4.373 evoluíram para óbito (57%). Dos óbitos confirmados no Estado, apenas 175 não possuem registro de internação.

O infectologista Marcelo Otsuka explica que o ponto mais preponderante para aumentar o risco de óbito pela Covid-19 é o quão grave a doença se apresenta nos pacientes. De acordo com ele, o coronavírus desencadeia um grande processo inflamatório no corpo das pessoas. “Com isso ele acaba atrapalhando o processo de resposta imunológica do organismo e em alguns momentos o corpo acaba até se atacando”, diz.

Otsuka explica que, por isso, pacientes do grupo de risco que possuem comorbidades precisam sempre manter elas controladas. “É fundamental que as pessoas tenham as doenças de base controladas. Quem tem uma diabetes descontrolada com certeza irá evoluir de uma maneira mais grave do que alguém que cuida dela da maneira correta”, afirma.

Suportes

A presidente da Sociedade Goiana de Infectologista (SGI), Christiane Kobal, explica que além dos fatores de risco, não existe ainda um consenso sobre o que leva um paciente a evoluir para um quadro muito grave da doença. Entretanto, ela explica que o fato de a Covid-19 ser uma doença sistêmica acaba comprometendo muito o organismo das pessoas. “Ela pode levar a um comprometimento cardíaco e fazer o paciente precisar de suportes como a ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea-equipamento que faz a função do pulmão) que foi usada pela Maguito. Também pode comprometer os rins e outros órgãos.”

Kobal esclarece que apesar de esses suportes serem benéficos e ajudar os pacientes a sobreviver, também aumentam a mortalidade. “Quando você coloca aparelhos que ajudam a respirar e que fazem hemodiálise, em alguma medida eles estão sendo uma invasão. Essas invasões não são isentas de risco e podem trazer complicações como, por exemplo, infecciosas e fúngicas. Tudo isso contribui para uma maior gravidade e letalidade”, explica a infectologista.

A especialista explica que, em todo o mundo, a chance de pacientes graves que vão para a UTI e para a ventilação mecânica morrerem é 10% e 20%. “A maioria dessas mortes é causada pelas complicações deixadas pelo vírus”, aponta.

Internação

Marcelo Otsuka explica que quanto mais tempo internado um paciente permanece, maiores são as chances de ele morrer em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. “Quanto mais tempo internado, mais comprometido fica o organismo. Ele se desgasta para combater a infecção e a parte nutricional acaba sendo comprometida”, diz. Já Kobal afirma que quanto mais dias um paciente fica internado, mais ele depende de aparelhos de suporte, o que acaba agravando a situação.

O infectologista esclarece ainda que as chances de a pessoa desenvolver infecções associadas também aumentam com mais tempo hospitalizado, como foi o caso de Maguito Vilela. Entretanto, segundo ele, na prática se tem percebido que o período mais crítico é entre o 14º dia de infecção pela doença e o 30º. “Depois disso a tendência de mortalidade sofre uma leve queda ou então se mantém a mesma.”

De acordo com dados da SES-GO, o tempo médio de internação de pacientes com Covid-19 no Estado foi de 10 dias tanto para os internados em UTI quanto para aqueles que ficaram em outras unidades como enfermarias.

Genética tem influência

A morte de Maguito trouxe dúvidas sobre a possibilidade de a relação genética ter piorado o quadro de saúde dele. O prefeito licenciado de Goiânia perdeu no segundo semestre de 2020 duas irmãs para a Covid-19. Para a infectologista Christiane Kobal não há dúvidas sobre isso. “Fatores genéticos estão extremamente relacionados a várias doenças infecciosas e não infecciosas. A resposta do hospedeiro, o paciente, está intimamente relacionada à herança genética herdada dos nossos pais”, afirma. Segundo a médica, o fato ajuda a explicar perfis de resposta frente ao agente infeccioso semelhante em várias famílias.

Em dezembro último, a revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo, publicou um estudo que revela a identificação de ao menos cinco sequências do código genético humano, o DNA, ligadas a casos graves da Covid-19. O grupo, liderado pelo médico intensivista Kenneth Baillie, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, estudou 2.244 pacientes internados com Covid-19 em 208 unidades de terapia intensiva (UTIs) do Reino Unido, o que equivale a mais de 95% das UTIs do País.