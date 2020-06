Cidades Risco de colapso coloca lockdown na pauta em Goiás Proposta de restrição extrema foi apresentada junto com outra, que prevê bandeiras por região, como forma de aumentar isolamento social e reduzir demanda por internação em UTI

Está em discussão entre representantes de órgãos da Saúde pública e privada e do Ministério Público a possibilidade de “fechamento global” por uma semana das atividades econômicas em Goiás como forma de forçar o aumento do índice de isolamento social até o patamar de 50% e evitar, assim, um colapso no sistema de saúde por excesso de internações por Covid-19. Ou isso ou entã...