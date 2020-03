Cidades Rio Vermelho não corre risco de transbordamento, afirma Corpo de Bombeiros Nível subiu após fortes chuvas, mas local é monitorado diariamente

Atualizada às 11h48. O nível do Rio Vermelho, na Cidade de Goiás, subiu após uma forte chuva que caiu no município. No entanto, o tenente-coronel Erdebane Rodrigues Monteiro Júnior explicou que não há risco de transbordamento e que o rio é monitorado diariamente. De acordo com o militar, nas últimas 12 horas choveu 63 milímetros (mm). Neste período, a corpora...