Cidades Tribunal de Justiça abre processo seletivo em Rio Verde Vagas são para assistente e conciliador da 1ª Vara de Família e Sucessões

A 1ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Rio Verde está com processo seletivo aberto para Assistente (DAE3) e Conciliador (DAE4). Por conta das restrições da pandemia da Covid-19, as inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pelo e-mail gab.1familiarioverde@tjgo.jus.br até o dia 31 de janeiro. O candidato deve instruir seu pedido com curriculum vitae e histó...