Cidades Traficante é preso em Rio Verde com drogas avaliadas em R$ 100 mil A polícia encontrou com o suspeito, maconha, cocaína e crack

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (25), com drogas avaliadas em cerca de R$ 100 mil, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe da Companhia de Policiamento Especializado de Rio Verde abordou o suspeito na rodoviária da cidade. Com ele, foram encontradas porções de crack e cocaína. Durante a abordagem, segundo a PM, ele confessou que tr...