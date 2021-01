Cidades Tecnoshow anuncia cancelamento do evento em 2021 e prevê retorno em 2022 Edição 2022 deve ocorre de 4 a 8 de abril

A diretoria da Comigo e o conselho de administração da Tecnoshow anunciaram o cancelamento da edição 2021, que seria realizada no mês de abril. A decisão foi tomada, segundo os organizadores, devido ao "cenário de incertezas que envolve a pandemia causada pela Covid-19", informaram por meio de comunicado oficial. Ainda conforme a equipe do evento, mesmo com o ...