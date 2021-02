Cidades Suspeito de roubo é preso em Rio Verde Para a PM, o homem confessou o crime

Um homem foi preso, suspeito de roubar um estabelecimento comercial no Jardim São Tomás, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação foi informada do roubo, esteve no local, colheu as imagens e informações sobre o criminoso e encontrou a residência dele. Ao chegar em casa, o suspeito foi abordado pela equipe e confessou o roubo. Segundo a PM, ele m...