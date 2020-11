Cidades Suspeito de maus-tratos a filhotes de cachorro é preso em Rio Verde Animais foram encontrados desidratados. Eles passaram por atendimento veterinário e estão disponíveis para adoção

Um homem foi preso em flagrante suspeito de maus-tratos a dois filhotes de cachorro, em Rio Verde. Segundo a Polícia Civil (PC), os animais foram encontrados na casa do suspeito, sem água e sem comida. Eles foram levados para uma clínica veterinária, que constatou que os cães estavam com fome, desidratados, com pulgas, verminose e diarreia. Depois do atendimento no vet...