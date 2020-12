Cidades Sine oferece 550 vagas de emprego em Rio Verde Também há vagas para pessoas com deficiência. Salários chegam em R$ 3,5 mil

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) está com 550 vagas de trabalho abertas para a cidade de Rio Verde. Também há vagas para pessoas com deficiência (PCD). Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 3,5 mil. Os interessados precisam agendar o atendimento pelo site do Vapt Vupt. Depois, é só ir no dia e horário marcado levando os seguintes documentos: cart...