Cidades Rio Verde vacina nesta sexta pessoas com comorbidades e deficiência permanente de 18 a 39 anos A imunização segue até às 17 horas no drive-thru instalado na Feira coberta da Vila Amália

Rio Verde, no Sudeste de Goiás, vacina nesta sexta-feira (7) as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastrada no Programa Benefício Prestação continuada (BPC) na faixa etária de 18 a 39 anos. As pessoas que se encaixam neste perfil e fizeram o cadastro no site da Prefeitura devem apresentar uma cópia do exame, pedido ou laudo médico, que ficará retido. A vacina...