Nesta segunda-feira (9), Rio Verde, no sudoeste goiano, começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas acima de 27 anos, que já fizeram o cadastro no site da Prefeitura. A primeira dose do imunizante será aplicada no Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde (Unirv), localizada na Fazenda Fontes do Saber, nº 104, das 8h às 17h.

A prefeitura orienta que é necessário apresentar comprovante de endereço original e cópia do RG, que será retida no local.

Boletim divulgado pelo município, neste sábado (7), mostra que já foram aplicadas 158.986 doses, sendo 110.106 em primeira aplicação e 48.880 em segunda e ou dose única, com isso 62,92% da população adulta já recebeu a primeira dose e 27,93% foram imunizados com a segunda ou a dose única.