Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, vacina contra a Covid-19 os pessoas com 22 anos ou mais, nesta terça-feira (17). A primeira dose do imunizante será aplicada nos moradores que já fizeram o cadastro no site da Prefeitura.

A vacinação será realizada até às 17 horas no Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde, na Fazenda Fontes do Saber. Para receber a vacina é preciso apresentar comprovante de endereço original e cópia do RG, que ficar retido.

Boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (16) registrou mais 3 óbitos em decorrência da doença, totalizando assim 628. De acordo com o boletim, o município já confirmou 29.642 casos e 36 estão em analise, sendo que 29 moradores estão em isolamento domiciliar e 7 hospitalizados.