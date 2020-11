A Prefeitura de Rio Verde confirmou, nesta segunda-feira (30), 15 novos casos de Covid-19. Segundo boletim, há 15.863 casos da doença confirmados na cidade.

Os números não apontam nenhuma nova morte provocada pela infecção do coronavírus no município nas últimas 24 horas, se mantendo com 317 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o total de contaminados, 15.438 estão recuperados, 86 estão em isolamento e 22 estão internados.

Há, ainda, 16 casos suspeitos em investigação, dos quais 11 estão em isolamento domiciliar e cinco em isolamento hospitalar. A taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está em 9,3% na rede pública e em 16,6% na rede privada.