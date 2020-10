Cidades Rio Verde tem 15.233 casos de Covid-19 Município soma 284 mortes pela doença

Com 16 novas confirmações nas últimas 24 horas, Rio Verde chegou nesta quarta-feira (21) aos 15.233 casos de Covid-19, segundo boletim divulgado pela prefeitura do município. Na terça-feira (20), eram 15.217 registros. Os números também revelam uma nova confirmação de morte decorrente de infecção pelo novo coronavírus, somando agora 284 óbitos. De acordo com o bole...