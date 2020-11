Cidades Rio Verde registra seis casos e uma morte por Covid-19 Município tem 15.755 casos confirmados da doença

Rio Verde registrou nas últimas 24 horas seis novos casos de Covid-19. Segundo o boletim da prefeitura, a cidade tem, nesta segunda-feira (23), 15.755 casos confirmados da doença – neste domingo eram 15.749. Os números também apontam uma nova morte provocada pela infecção do coronavírus no município, somando agora 316 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o tota...