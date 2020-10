Cidades Rio Verde registra quatro ocorrências de violência contra a mulher nas últimas 24 horas Em um dos casos, um homem desferiu socos, tapas e puxões de cabelo contra a esposa, grávida de cinco meses

O município de Rio Verde, cidade do sudoeste goiano, registrou quatro ocorrências de violência contra a mulher durante as últimas 24 horas, conforme apontado por boletim feito pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (26). Nenhum dos autores das agressões possuía antecedentes criminais. No primeiro caso, no domingo (25), no Setor Central, um homem agrediu uma mu...