Cidades Rio Verde registra duas mortes e 30 casos de Covid-19 De acordo com boletim da prefeitura, 14.965 pessoas estão recuperadas da doença e 195 estão em isolamento

Com 30 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Rio Verde chegou nesta terça-feira (27) aos 15.487 casos da doença. Na última segunda (26), o boletim do município apontava 15.457 ocorrências. Os números também revelam duas novas confirmações de mortes decorrentes de infecção pelo novo coronavírus, somando agora 295 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o tota...