Rio Verde registra 14 novos casos de Covid-19 Município soma 15.666 infectados

Boletim da Prefeitura de Rio Verde confirmou 14 novos casos de Covid-19 em 24 horas. As confirmações elevam o total de contaminados na cidade para 15.666. Os números não apontam nenhuma nova morte pela doença no município, se mantendo com 310 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o total de contaminados, 15.231 estão recuperados, 92 estão em isolamento e 19 est...