Cidades Rio Verde inicia vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades

Em Rio Verde, a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades teve início nesta quarta-feira (5). Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento será realizado em sistema drive-thru na Feira Coberta do Estádio, das 8h às 17h. Os integrantes desse grupo que realizaram o cadastro no site da Prefeitura serão imunizados até a próxima sexta-...