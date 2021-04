Cidades Rio Verde inicia vacinação contra a Covid-19 em idosos de 60 anos São esperadas 1.750 pessoas nesta etapa da imunização

Tem início nesta segunda-feira (19) a vacinação contra a Covid-19 em idosos a partir de 60 anos de idade, em Rio Verde, no sudoeste do Estado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são esperadas 1.750 pessoas nesta etapa da imunização. Os idosos que fazem parte deste grupo prioritário devem preencher um cadastro disponibilizado no site da prefeitura, com no...