Cidades Rio Verde finaliza aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em servidores da educação No total, mais de 2.200 pessoas foram imunizadas com a vacina da Pfizer. Haverá ainda, uma repescagem para atender aqueles que não puderam comparecer

Rio Verde, no sudoeste goiano, concluiu a primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 em professores e servidores da educação no município. A imunização desse grupo com a primeira dose teve início no dia 18 de maio e foi finalizada na última segunda-feira (24), atendendo aos funcionários das redes pública e particular, do ensino infantil ao ensino médio. No total,...