Cidades Rapaz de 19 anos é preso com moto adulterada em Rio Verde Suspeito foi preso por receptação dolosa e adulteração veicular

Um rapaz de 19 anos foi preso no sábado (26), no Residencial Interlagos, em Rio Verde, com uma moto adulterada. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe do CPE estava em patrulhamento pela região e abordou dois suspeitos em uma moto. Após vistoria veicular, foi identificado que a moto possuía motor de outra moto, chassi parcialmente suprimido e plac...